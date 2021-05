Ford F-150 Lightning: Elektro-Pickup will 2022 die USA erobern

Der Ford F-150 ist selten auf deutschen Straßen zu sehen, dafür aber in den USA sowas wie ein VW Golf und tatsächlich seit einigen Jahren das meistverkaufte Auto vor Ort. Daher ist es interessant, dass nun das erste Elektro-Modell ansteht.

Ford F-150 Lightning kommt 2022

Ab 2022 möchte Ford den F-150 Lightning in den USA anbieten und bietet diesen zum Start in zwei Versionen an: 420 kW (563 PS) und 318 kW (426 PS) mit 370 oder 480 km Reichweite. Geladen wird der F-150 Lightning mit bis zu 150 kW.

Die Basisversion startet bei unter 40.000 Dollar und die bessere Version bei ca. 55.000 Dollar, dann geht es natürlich hoch, je nach Ausstattung. Es ist damit auch der stärkste F-150, den Ford je produziert hat (0-100 km/h in ca. 4,5 Sekunden).

Der Verbrauch soll live berechnet werden, je nachdem, was man mit dem Truck macht. In den USA müssen die nämlich auch gerne mal Gewicht ziehen oder sie sind eben vollbeladen und dann geht es mit mehreren Personen zum Angeln.

Das Design ist eher „klassisch“ gehalten und Ford hofft, dass man so gegen die aufkommende Konkurrenz wie den Tesla Cybertruck besteht. Im Innenraum gibt es ein großes Display, welches wir so auch schon vom Mustang Mach-E kennen.

So ein Pickup ist zwar gar nicht mein Fall, aber auch diese Kategorie gehört dazu und vor allem in den USA ist das ein sehr wichtiger Markt. Außerdem wird hier eine neue Zielgruppe angesprochen, daher ist der Ford F-150 Lightning spannend.

