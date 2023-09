Elektroautos von Volkswagen: Wie passen GTI und GTX zusammen?

Volkswagen präsentierte im Rahmen der IAA 2023 in München ein neues Konzept für den VW ID.2, der das GTI-Branding als erstes Elektroauto bekommt. Seit ich die Details habe, frage ich mich, wieso es jetzt GTI und GTX bei Elektroautos gibt.

Volkswagen: GTI, GTX und R für Elektroautos

Nach der Ankündigung habe ich mich heute auf die Suche gemacht und Autocar konnte Andreas Mindt, der seit Februar 2023 die Design-Abteilung bei VW leitet, ein paar Fragen stellen. Darunter auch die Frage, was mit R bzw. GTX passiert.

Alle drei Brandings haben eine Zukunft bei den Elektroautos. R wird weiterhin eine eher exotische Version sein, deren Fokus auf Extremen liegt und mit der man auch mal eine Runde auf dem Nürburgring drehen kann. Das ist bei GTI und GTX anders.

Diese Marken stehen mehr für die „echte Welt“ und während GTX in „gewissen Bereichen“ schon nah an R herankommt und auf zwei Elektromotoren setzt, so steht GTI für einen Elektromotor an der Frontachse. Es gibt keinen Dual-Motor.

Das Konzept für den VW ID GTI ist übrigens in nur drei Monaten entstanden, was eine sehr kurze Zeitspanne für Volkswagen ist. Dieses Konzept wird auch sicher kommen, aber vermutlich erst 2027 bei Kunden stehen, gezeigt wird es 2026.

Darüber hinaus sind weitere GTI-Elektroautos geplant, es ist aber unklar, ob dann zum Beispiel auch GTX und GTI bei einem Modell existieren werden. Das Konzept wurde nicht nur schnell erstellt, es wirkt aktuell auch noch nicht ganz durchdacht.

Volkswagen möchte wieder eine Marke werden, die Menschen lieben und man sieht die heutige Ankündigung oft mit dem Hashtag #Lovebrand. Ob GTX ein Teil dieser „Liebe“ ist? Wir haben schon gehört, dass VW wohl nicht ganz zufrieden damit ist.

Der VW ID.2 sieht jedenfalls wieder mehr nach dem alten VW aus, GTI ist eine alte Marke von VW und ich habe den Eindruck, als ob man nach dem Abgang von Herbert Diess vor allem einen Fokus auf „alte Werte“ bei Volkswagen gelegt hat.

Das muss übrigens nicht schlecht sein, aber es weckt in mir auch ein bisschen den Eindruck, als ob man die ID-Reihe, das Design und Neuheiten wie GTX doch eher als Fehler bei Volkswagen sieht. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt.

Zeekr startet Offensive mit zwei Elektroautos in Deutschland Zeekr ist eine neue Untermarke von Geely und bereits in China bekannt. Nun steht die Offensive in Europa an, die ersten Einheiten sind vor ein paar Wochen vom Band gelaufen […]4. September 2023 JETZT LESEN →

-->