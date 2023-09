Zeekr startet Offensive mit zwei Elektroautos in Deutschland

Zeekr ist eine neue Untermarke von Geely und bereits in China bekannt. Nun steht die Offensive in Europa an, die ersten Einheiten sind vor ein paar Wochen vom Band gelaufen und auf dem Weg zu uns. Heute gab es noch die Preise für Deutschland.

Der Zeekr 001, ein „Shooting Brake“ mit Fokus auf Premium-Modelle, startet bei 59,990 Euro für die Long Range-Version mit einem Elektromotor. Der Zeekr X, ein Pendant zum VW ID.3, startet bei 44,990 Euro. Beide kommen Anfang 2024 zum Kunden. Erste Testfahrten sollen übrigens Ende 2023 bei Partnern möglich sein.

Die ersten Details gab es hier in den letzten Monaten bereits, aber diese Marke wird in den kommenden Wochen und Monaten definitiv noch mehr Fokus erhalten und dann, sofern es klappt, werde ich diese Modelle auch hier vorstellen und testen.

Die deutschen Produktseiten sind mittlerweile aber auch online, zum Zeekr 001 geht es hier entlang und zum Zeekr X geht es hier entlang. Laut Pressemitteilung kann man ab heute vorbestellen, ich sehe bisher allerdings noch keine Möglichkeit.

Zeekr 001 FR als Performance-Modell

Und noch ein Hinweis, denn das war nicht die einzige Ankündigung von Zeekr im Rahmen der IAA 2023, man hat auch den Zeekr 001 FR vorgestellt. Das ist eine Performance-Version mit vier Elektromotoren und über 1.260 PS. Natürlich steckt noch mehr in diesem Modell, damit diese Leistung auch abgerufen werden kann.

Die Produktion startet im Oktober und es werden nur 99 Einheiten pro Monat im Werk von Geely produziert. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann erhält man diese neue Version auch erst nach einer entsprechenden Sicherheitseinweisung.

