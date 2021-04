Volkswagen teasert den VW ID.6 an

Volkswagen hat ein neues ID-Elektroauto für April geplant, den VW ID.6. Es wird im Rahmen der Auto Shanghai gezeigt, die kommende Woche startet. Im Februar gab es bereits einen Leak, der den bisher größten Elektro-SUV von VW zeigt.

VW ID.6 mit drei Sitzreihen

Der VW ID.6 könnte das größte Auto sein, welches man mit der MEB-Plattform entwickelt. Über Weibo hat Volkswagen nun ein erstes Teaserbild veröffentlicht und auch verraten, dass wir beim VW ID.6 sogar drei Sitzreihen bekommen.

Der VW ID.6 könnte exklusiv für China sein, allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass er später zu uns kommt. Die Nachfrage nach einem so großen Elektro-SUV ist aber eben nicht so groß in Deutschland (und Europa), der Fokus wird in diesem Jahr daher auf dem neuen VW ID.4 und dem kommenden VW ID.5 liegen.

Ich habe beim Teaser übrigens ein bisschen mit der Helligkeit und anderen Werten gespielt, damit man mehr vom Auto erkennt. Das Beitragsbild zeigt den ID Roomzz, ein Konzept von 2019. Es ist die Grundlage für den kommenden VW ID.6.

