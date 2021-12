Volvo Embla: Neuer Elektro-SUV mit Fokus auf Familien

Volvo plant einen rein elektrischen Nachfolger des XC90 und wird diesen erstmals als reines Elektroauto entwickeln. Bisherige Modelle nutzen eine Verbrenner-Basis und mit dem Schritt zu einer Elektro-Plattform entstehen viele neue Vorteile.

Elektro-SUV: Kommt der Volvo Embla?

Dazu gehört laut Hakan Samuelsson ein deutlich besseres Platzangebot innen. Der Nachfolger wird aber nicht Volvo XC90 Recharge heißen, wie man das bisher bei Volvo gehandhabt hat, mit dem großen Schritt kommt auch ein neuer Name.

-->

Im Interview mit Automotive News Europe hat der Chef von Volvo verraten, dass das neue Elektro-SUV-Flaggschiff mit einem Vokal beginnt. Und das australische Magazin Drive hat Datenbanken durchsucht und den Eintrag „Embla“ entdeckt.

Kurzer Hinweis: Ask und Embla heißen in der nordischen Mythologie die beiden ersten Menschen, was zu diesem Schritt und zur Marke (Volvo) passen würde.

Volvo: Familien als Zielgruppe

Dieser recht große SUV soll sich laut Hakan Samuelsson an Familien richten, man wird recht hoch sitzen und es soll die Option für eine dritte Sitzreihe geben. Der XC90 ist beliebt bei Familien und der Volvo Embla soll genau dort anknüpfen.

Die Bilder in diesem Beitrag zeigen übrigens ein Konzept von Volvo, welches im Sommer vorgestellt wurde. Bisher ist aber noch unklar, wann wir die Serienversion des Volvo Concept Recharge sehen werden – und es gibt keine Spezifikationen.

Volvo XC20 Recharge: Kommt ein kompakter Elektro-SUV? Volvo fokussiert sich derzeit ausschließlich auf Elektro-SUVs und das wird wohl noch eine Weile so bleiben. Nach dem Volvo XC40 kommt jetzt der Volvo C40 und einen elektrischen XC90 hat das Unternehmen auch schon als Konzept gezeigt. Volvo XC20 Recharge…6. Dezember 2021 JETZT LESEN →

-->