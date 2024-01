Volvo spricht über „enormes Wachstum“ bei Elektroautos

Man hat derzeit den Eindruck, dass Elektroautos in einigen Regionen der Welt einen kleinen Dämpfer erleben, wobei wir mal abwarten müssen, ob das 2024 überhaupt so eintrifft. Eine Marke macht sich hier aber derzeit keine großen Gedanken.

Volvo-Chef Jim Rowan hat auf einem Event von Reuters verlauten lassen, dass die Marke „enormes Wachstum“ bei Elektroautos sieht. Ab 2025 soll schon die Hälfte rein elektrisch bei Volvo sein und ab 2030 möchte man sogar vollelektrisch sein.

Als Premiummarke hält man sich derzeit (noch) aus dem Preiskampf heraus, aber man spricht damit auch eine wohlhabendere Zielgruppe an, die sich den Wechsel auf ein Elektroauto eher leisten kann, so der CEO. Vor allem in Europa läuft es gut.

Besonders spannend wird in diesem Jahr der Start des Volvo EX30, mit dem die Premiummarke im Bereich von VW und Co. wildert und für viele sogar eine bessere Option sein könnte. Und dann steht in diesem Jahr auch eine erste Limousine an.

Diese Aussage ist nicht selbstverständlich, denn bei der Schwestermarke Polestar lief es 2023 nicht so gut und da hofft Geely jetzt sicher auf die ersten beiden SUVs. Auch ein Vorteil von Volvo, man ist eine SUV-Marke, diese sind im Trend und man bietet zwei Modelle in der Klasse eines Tesla Model Y an, diese kommen gut an.

