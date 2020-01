Volvo: Hohe Nachfrage nach dem XC40 Recharge

Volvo präsentierte Ende 2019 das erste Elektroauto von Volvo selbst, den XC40 Recharge P8 AWD. Neben dem rein elektrischen XC40 wird die Untermarke Polestar noch ein Elektroauto auf den Markt bringen. Die beiden Modelle sollen im Sommer beziehungsweise bis Ende 2020 ausgeliefert werden.

Beim Volvo XC40 mit Elektromotor, der übrigens auf eine Reichweite von 400 km (WLTP) kommt und über 400 PS besitzt, spricht Volvo nun von einer sehr hohen Nachfrage. Tausende von Nutzern haben Interesse am Elektroauto gezeigt. Und auch erste Firmen haben bereits eine Bestellung bei Volvo abgegeben.

Konkrete Zahlen? Gibt es nicht. Der Verkauf soll auch erst später in diesem Jahr stattfinden und stattdessen hofft Volvo, dass es nach dem elektrischen XC40 ganz schnell geht und ab 2025 schon die Hälfte der Verkäufe elektrisch sein werden. Die anderen 50 Prozent sollen laut Volvo Hybrid-Modelle ausmachen.

Und auf die wird man 2020 und 2021 auch verstärkt setzen, denn für Volvo gilt es die neuen CO2-Grenzwerte der EU einzuhalten, damit keine hohe Rechnung als Strafe auf den Autohersteller zukommt. Laut CEO Hakan Samuelsson will man das Geld lieber investieren, statt an Brüssel zu schicken.

Volvo setzt 2020 auf Hybrid-Verkäufe

2019 konnte Volvo knapp 46.000 Hybrid-Modelle verkaufen, was ca. 10 Prozent von den Verkäufen ausmachte. 2020 will man den Anteil der Hybrid-Modelle auf 25 Prozent steigern. Volvo gibt aber auch an, dass die Nachfrage 2019 schon höher war, man jedoch nicht genügend Akkus bekam. Das ist nun geregelt.

Das wird nun ein spannender Wettkampf der Autohersteller, die auf der einen Seite die hohen Kosten für den Wandel decken müssen, auf der anderen Seite aber auch die Strafgebühren der EU befürchten. Dazu kommt, dass der Automarkt rückläufig ist. Das könnten schwierige Jahre für einige Unternehmen werden.

Einige Länder haben den Bonus bei Hybrid-Modellen übrigens schon wieder gesenkt oder gestrichen, da festgestellt wurde, dass die Käufer sowieso kaum elektrisch fahren und nur den Bonus mitnehmen. Laut Volvo ist das bei ihnen aber anders, die Kunden fahren 40 bis 50 Prozent elektrisch heißt es.

Volvo XC40 Recharge Pure Electric Produktvideo

