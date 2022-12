Das VR-Headset von Apple kommt 2023, aber wohl etwas später

Apple soll für 2023 ein ganz neues Produkt geplant haben, denn man steigt in die Welt der VR-Headsets ein. Das könnte im Januar vorgestellt werden und es war bisher gerne von einer Massenproduktion im zweiten Quartal 2023 die Rede.

Apple: VR-Headset im zweiten Halbjahr

Die Bauteile sollen laut Ming-Chi Kuo auch weiterhin in Q2 2023 eintreffen, aber Probleme bei der Software und Produktion könnten dafür sorgen, dass das Headset etwas später kommt. 2023 ist definitiv noch geplant, aber erst im zweiten Halbjahr.

Die Quelle spricht außerdem nur noch von ca. 500.000 Einheiten im kommenden Jahr, eigentlich war mal von bis zu 1 Million die Rede. Den Massenmarkt greift man mit der ersten Generation aber nicht an, denn es wird sehr teuer (3.000+ Dollar).

Apple: Wann zeigt man das VR-Headset?

Laut Ming-Chi Kuo sei es nicht mehr sicher, ob Apple das VR-Headset wirklich im Januar 2023 zeigt. Man will die Entwickler zwar rechtzeitig mit ins Boot holen, aber zwischen Ankündigung und Marktstart darf nicht zu viel Zeit verstreichen.

Ich vermute, dass Apple hier in etwa ein halbes Jahr anpeilt, ähnlich wie bei der Apple Watch. Das reicht vielen Entwicklern, gleichzeitig dürfte das Interesse in so einem Zeitraum nicht zu sehr einbrechen. Daher gehe ich auch nicht davon aus, dass wir das erste VR-Headset von Apple schon im Januar 2023 sehen werden.

