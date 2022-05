VR-Headset von Apple macht Fortschritte

Apple wird in den kommenden Jahren in die VR- und AR-Welt einsteigen, das hat sich schon häufiger angedeutet. Den Anfang macht angeblich ein VR-Headset, was ihr als erstes Render (stammt von Ian Zelbo) auf dem Beitragsbild sehen könnt.

Apple zeigt VR-Headset dem Vorstand

Hier gab es jetzt laut Bloomberg eine Preview für den Vorstand, was ein sehr guter Hinweis für einen fortgeschrittenen Status in der Entwicklung ist. Und auch rOS, so wird wohl die eigene OS-Version für das Headset heißen, schreitet gut voran.

Was bedeutet das? In den letzten Wochen hat sich angedeutet, dass das erste VR-Headset von Apple nicht vor 2023 kommt und davon gehe ich auch aus. Doch die spannende Frage lautet: Wird man das Headset auf der WWDC 2022 ankündigen?

Der Ort würde passen, denn da schauen alle Entwickler von Apple zu. Allerdings wäre es vielleicht noch zu früh für eine Preview. Sowas wäre auch ein guter „One more thing“-Moment auf einer großen September-Keynote. Darauf würde ich ehrlich gesagt tippen, denn, so ist man auch bei der Apple Watch vorgegangen.

