VR-Headset von Apple kommt wohl mit 96 Watt-Netzteil daher

Apple dürfte in diesem Jahr eine neue Produktkategorie erobern: Die virtuelle Realität (kurz: VR). Irgendwann steht auch der Schritt zur erweiterten Realität (AR) an, aber in den nächsten Jahren dürfte uns ein Multimedia-VR-Headset erwarten.

Das Beitragsbild ist ein Konzept von Ian, welches jedoch auf einem älteren Gerücht von einer guten Quelle basiert. So könnte das erste VR-Headset von Apple also aussehen. Und laut Ming-Chi Kuo liefert und jetzt ein neues Detail zum Headset.

Apple VR-Headset: Ein Netzteil mit 96 Watt

Er hat verraten, dass Apple ein Netzteil mit 96 Watt nutzt, was wir von den Macs kennen. Das passt zu einer älteren Aussage von Kuo, in der er davon sprach, dass die Power des VR-Headsets auf M1-Niveau liegt, was perfekt für Spiele wäre.

Apple soll laut Quelle einen zweiten Chip verbaut haben, der weniger Energie benötigt und sich um die Dinge kümmert, die eben nicht diese Power benötigen. Diese Highend-Ausstattung hat aber auch ihren Preis: Derzeit geht man von bis zu 3.000 Dollar aus. Die Ankündigung könnte im Rahmen der WWDC stattfinden.

