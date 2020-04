VW Golf: Volkswagen startet Produktion

Volkswagen hat die Produktion in den Werken letzte Woche wieder anlaufen lassen und angekündigt, dass man sie Stück für Stück hochfahren möchte. Den Anfang machte der VW ID.3, der seit letzter Woche wieder (in Zwickau) produziert wird.

VW Tiguan und Touran folgen am Mittwoch

Ab heute folgt der VW Golf, der seit 6:30 Uhr in der ersten Frühschicht im Werk in Wolfsburg produziert wird. Knapp 8.000 Mitarbeiter sind laut Volkswagen ab heute wieder in der Produktion tätig. Ab Mittwoch werden auch die Modelle VW Tiguan und VW Touran produziert. Volkswagen will sich zunehmend steigern.

Diese Woche rechnet man damit, dass knapp 1.400 Autos in Wolfsburg gebaut werden, kommende Woche plant man dann schon einen Mehrschicht-Betrieb und 6.000 Autos pro Woche. Das entspricht laut Volkswagen „circa 40 Prozent der Produktion vor Ausbruch der Corona-Pandemie“.

Der VW Golf ist weiterhin das meistverkaufte Auto bei uns, daher wundert es mich nicht, dass die Produktion in Wolfsburg damit beginnt. Der Konzern hat aber nicht mitgeteilt, wann man wieder mit 100 Prozent bei der Produktion rechnet. Das wird vermutlich eine spontane Entscheidung in den kommenden Wochen sein.

