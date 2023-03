Das ist der Elektro-Polo: Volkswagen gibt Ausblick auf den VW ID.2

So sieht also der VW ID.2 aus, der sowas wie der Elektro-Polo für die Zukunft wird. Also grob, denn das hier ist noch ein erstes Konzept namens VW ID 2all. Das „all“ steht dabei für „alle“, denn es soll ein Elektroauto für den Massenmarkt werden.

Dieses Konzept unterscheidet sich doch sehr stark vom VW ID Life, welches VW im Sommer 2021 präsentierte. Das fiel durch und es war klar, dass das neue Konzept anders aussieht, aber dieses Modell geht doch in eine komplette andere Richtung.

Eckdaten? Volkswagen nutzt die neue MEB Entry-Plattform, es sind bis zu 450 km Reichweite möglich, der Innenraum ist so geräumig wie ein VW Golf, es gibt einen Frontantrieb mit 166 kW (226 PS) und das Auto ist 4 Meter lang und 1,8 Meter breit.

Das Ziel ist ein Einstiegspreis von unter 25.000 Euro, aber wir wissen, wie gut das mit den 30.000 Euro beim VW ID.3 geklappt hat und ich rechne vor 2026 nicht mit unter 30.000 Euro. So ein Ziel ist schön, aber zum Start leider sehr unrealistisch.

Das Design erinnert mich doch schon deutlich mehr an einen Golf, als an ein ID-Modell und der ID 2all ist laut Volkswagen auch ein Vorgeschmack auf die neue Designsprache. So sehen die neuen Autos von Volkswagen ab 2025 also aus.

Ich habe den Eindruck, dass der neue Chef von Volkswagen ein sehr großer Fan der „Klassiker“ ist. Er forciert gerade einen elektrischen Golf und Tiguan und jetzt geht das Design auch wieder in die „alte“ Richtung. Das könnte auch ein VW Golf 9 sein.

Mal schauen, wie die Reaktionen auf den VW ID 2all sind, mich würde da auch eure Meinung interessieren. Der Innenraum wirkt auf den ersten Blick jedenfalls echt gut und man sieht auch den neuen Drehregler, der aber schon früher eingeführt wird.

Nach dem VW ID.2 könnten wir dann übrigens noch einen VW ID.2 GTX mit mehr Power sehen und ein VW ID.2 X als SUV-Version (quasi ein elektrischer T-Cross) ist wohl auch auf dem Plan. Diese beiden Modelle wurden aber heute nicht bestätigt.

