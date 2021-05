VW ID.3: Mehr Farben und Optionen im Konfigurator online

Volkswagen startete beim VW ID.3 mit sehr wenigen Modellen und bot das Auto auch nur in bestimmten Versionen an. Man konnte bei der Ausstattung so gut wie kein Paket frei kombinieren und musste vorproduzierte Modelle auswählen.

VW ID.3: Konfigurator wird komplexer

Mittlerweile ist der VW ID.3 seit einigen Monaten erhältlich und der Bestand wurde abverkauft. Um das Elektroauto attraktiver zu machen, hat Volkswagen daher den Konfigurator ergänzt und Farben (wie das Rot auf dem Beitragsbild) hinzugefügt.

-->

Das „Stonewashed Blue“ über diesem Abschnitt ist ebenfalls neu und man kann die Pakete nun deutlich freier als vorher kombinieren. Der Konfigurator für den VW ID.3 wird somit allerdings auch deutlich komplexer, als das bisher der Fall war.

Der „neue“ Innenraum, der noch 2021 kommen soll, ist allerdings noch nicht online. Es ist aber bisher auch unklar, ob das nur eine Option für den VW ID.3 wird oder ob Volkswagen alle Optionen für den Innenraum in Zukunft optimieren möchte.

Falls ihr mal selbst mit dem Konfigurator für den VW ID.3 herumspielen wollt, dann schaut auf dieser Seite von Volkswagen vorbei. Den VW ID.3 kann man mittlerweile übrigens recht „günstig“ leasen, aber dort gibt es die neuen Farben noch nicht.

Volkswagen zeigt den ID.X: Vorschau auf den VW ID.3 R? Volkswagen hat vor ein paar Tagen die GTX-Marke angekündigt, die für die etwas sportlicheren ID-Modelle steht. Es ist quasi das GTI-Branding für Elektroautos. Den Anfang macht der VW ID.4 GTX und der VW ID.5 GTX wird sehr bald folgen. Doch…19. Mai 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->