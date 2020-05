VW ID.3: Volkswagen führt neues Vertriebsmodell ein

Mit der elektrischen ID-Reihe möchte Volkswagen einen Neuanfang starten und den Dieselskandal endgültig hinter sich lassen. Der VW ID.3 wird ab Sommer den Anfang machen und am 17. Juni geht es mit der 1st Edition offiziell los.

Volkswagen geht neue Wege mit der ID-Reihe, sowas wie eine 1st Edition, die man vor der finalen Ankündigung bestellen konnte, gab es bisher zum Beispiel noch nicht. Außerdem sind für den VW ID.3 auch erstmals ID. Stores geplant.

Doch man möchte auch neue Wege beim Vertrieb gehen, das hat man schon im Februar angekündigt. Volkswagen benötigte aber vorher noch die Zustimmung der Handelspartner und diese sind laut Konzern zu 100 Prozent mit dabei.

VW ID.3: Kauf direkt bei Volkswagen

Was ändert sich für den Kunden? Als Kunde wird man nahtlos zwischen online und offline beim Kaufprozess wechseln können. Man schaut sich den VW ID.3 zum Beispiel auf der Webseite von Volkswagen an, fährt ihn beim Händler und bestellt ihn dann daheim am PC. Kunden kaufen nun direkt bei Volkswagen.

Volkswagen möchte damit das Onlinegeschäft stärken und die stationären Partner sollen sich auf den Service konzentrieren. Als Kunde wählt man beim Kauf einen Wunschhändler aus, der dann eine Provision von Volkswagen bekommt.

Händler müssen die Fahrzeuge nicht mehr vorfinanzieren und VW übernimmt die Kosten für Lagerhaltung und Ausstellungsfahrzeuge. Das neue System „Thunder“ soll Daten vom Kunden speichern (sofern dieser zustimmt) und diese stehen dann durchgehend Volkswagen und dem Händler beim Prozess zur Verfügung.

