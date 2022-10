VW ID.3 Facelift: Volkswagen will 2023 alles besser machen

Der VW ID.3 kam bisher ganz gut an und Volkswagen hat nach dem Launch auch einige Dinge optimiert und nachgereicht. Doch für 2023 steht ein Facelift an, was man bereits im Frühjahr bestätigt hat und von einem VW ID.3 GTX begleitet wird.

VW ID.3 für 2023 für ein deutlicher Sprung

Im Gespräch mit Autocar hat Thomas Schäfer von Volkswagen verraten, dass der neue VW ID.3 ein „deutlicher und spürbarer Sprung“ sein wird. Man habe für die ID-Reihe eine eigene Abteilung bei VW gegründet, die nur auf Kundenfeedback hört.

Mit dem Facelift möchte VW vor allem die Qualität steigern, denn das war einer der größten Kritikpunkte beim ID.3. Es soll einen neuen und hochwertigen Innenraum geben, der zum Volkswagen-Standard passt. Und es gibt noch eine Neuerung.

Die Touch-Tasten auf dem Lenkrad verschwinden endlich, das habe ich bei allen ID-Modellen auch immer wieder kritisiert. Ich mag Touch, aber nur, wenn es passt. Und das Lenkrad ist meiner Meinung nach kein guter Ort für eine Touch-Steuerung.

Mal schauen, was Volkswagen beim neuen VW ID.3 noch verbessern wird, ich würde mir ja auch wünschen, dass man diese „Ausbeulung“ zwischen Fronthaube und der Scheibe entfernt. VW will jedenfalls einen „neuen Standard“ mit dem ersten MEB-Facelift setzen und zeigen, dass man sehr schnell auf Kritik reagieren kann.

Klingt gut, sehr gut sogar. Ich würde da momentan vielleicht sogar von einem Kauf des VW ID.3 absehen, wenn das Facelift so groß ausfällt. Mal schauen, ob VW auch beim ID.4 und ID.5 nachbessert, wobei die SUVs beide etwas hochwertiger sind.

