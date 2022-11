VW ID.6 für 2023: Volkswagen plant neues Display

Momentan findet man in den ID-Modellen fast immer das gleiche Display, man kann ab und zu aber auch zwischen zwei Größen wählen. Kommendes Jahr steht mit dem ID Aero der elektrische Passat an, der wohl als VW ID.6 vermarktet wird.

Volkswagen hat schon zahlreiche Konzeptbilder gezeigt und ist auch schon seit einigen Monaten mit Testfahrzeugen unterwegs. Bisher hat Volkswagen aber immer dafür gesorgt, dass der Innenraum des möglichen VW ID.6 nicht zu sehen ist.

Ein Blick in den Innenraum des VW ID.6

Bei Carscoops hat man einen ID Aero an der Ladesäule erwischt und konnte auch einen Blick in den Innenraum werfen. Wie man sieht, gibt es hier ein neues Display, was durchaus groß wirkt und vermutlich auch ein neues Seitenverhältnis besitzt:

Volkswagen ID.7 Thinks Rectangular Touchscreens Are For Squares | Carscoops #carscoops https://t.co/CxLSrIzIb6 — Carscoops (@Carscoop) November 14, 2022

Das neue Display von Volkswagen wirkt etwas höher, die Quelle tippt auf ein 4:3-Format. Was ich an dieser Stelle interessant finde: Skoda wird zum Hochformat in Zukunft wechseln, doch Volkswagen setzt auch 2023 weiterhin auf ein Querformat.

Ich finde die größeren Displays in den ID-Modellen nicht schlecht, aber wenn ich das auf den Fotos richtig erkenne, dann bleibt ein Nachteil: Die Touch-Leiste unter dem Display für Klimaanlage und mehr. Die ist bisher nicht so gut zu bedienen.

