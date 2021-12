VW ID: Volkswagen will bis 2023 „die beste“ Navi-Software entwickeln

Die Software-Sparte der Volkswagen AG nennt sich CARIAD, sie ist ab sofort für die komplette Software der Konzernmarken verantwortlich und entwickelt u.a. auch das neue VW.OS, welches 2025 kommen soll. Doch bis dahin ist noch sehr viel zu tun.

Volkswagen entwickelt neue Navi-Software

Für 2023 möchte man eine neue Software für die Navigation entwickeln, die den Einstieg in einem elektrischen Modell (sprich ID-Reihe) feiern wird. Der Fokus der neuen Software liegt dann auch komplett auf Funktionen für die Elektromobilität.

-->

Heißt: Mit der neuen Navigation soll die Anzeige für den Ladestand zuverlässiger und besser werden. Und man möchte auch ein paar experimentelle Dinge in die Software einbauen, die den Alltag mit einem Elektroauto erleichtern könnten.

Basis für „die beste Navigation“ werden die Daten von TomTom sein, mit denen man für das Projekt eine Partnerschaft eingegangen ist. Es soll auch regelmäßig OTA-Updates für die Software geben, welche die Navigation immer weiter optimiert.

Neue Software für den VW ID.7

Volkswagen spricht in der Ankündigung auch von „der nächsten Generation der digitalen Cockpits“, was wohl bedeutet, dass man da ein Upgrade für 2023 bei der ID-Flotte geplant hat. Das neue Cockpit soll nicht nur in Premiummodellen, sondern auch im Volumenmarkt genutzt werden. Weitere Details stehen aber noch aus.

Meine Vermutung: Volkswagen könnte 2023 den VW ID.7 als elektrischen Passat auf den Markt bringen und dieses Modell würde sich dann auch mal für ein kleines Upgrade der MEB-Plattform anbieten. Das ist aber nur etwas Spekulation von mir.

Audi öffnet ersten Luxus-Ladepark Audi hat im Frühjahr den Charging Hub als erstes Konzept gezeigt, es handelt sich hier um einen Luxus-Ladepark. Bedeutet: Mehrere Schnelllader mit bis zu 320 kW, eine Lounge, die Option zum Reservieren eines Ladeplatzes und vieles mehr. Viel Platz für…20. Dezember 2021 JETZT LESEN →

-->