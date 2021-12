Audi öffnet ersten Luxus-Ladepark

Audi hat im Frühjahr den Charging Hub als erstes Konzept gezeigt, es handelt sich hier um einen Luxus-Ladepark. Bedeutet: Mehrere Schnelllader mit bis zu 320 kW, eine Lounge, die Option zum Reservieren eines Ladeplatzes und vieles mehr.

Viel Platz für sechs Ladeplätze

Während also zum Beispiel bei Tesla ein Ladenetz aufgebaut wird, welches so viele Ladeplätze wie möglich auf einem kleinen Raum ermöglichen soll, geht Audi in die andere Richtung und benötigt relativ viel Platz für gerade mal sechs Ladeplätze.

Der Fokus liegt auf dem Audi e-tron GT-Fahrer, der hier mit bis zu 270 kW laden kann. Und obwohl dieser Ladestopp dann recht zügig geht, soll einem vor Ort viel Luxus geboten werden, damit der Aufenthalt an der Ladesäule angenehm ist.

Beim Audi Charging Hub erwarten euch 200 Quadratmeter und dazu kommt noch eine 40 Quadratmeter große Terrasse. Zwischen 10 und 19 Uhr gibt es laut Audi auch noch Mitarbeiter:Innen vor Ort, die euch mit Getränken versorgen sollen.

Ehrlich: Es benötigt solche Lösungen vielleicht, damit mehr Menschen wechseln. Audi konzentriert sich hier vor allem auf Menschen, die in der Stadt wohnen und daheim nicht laden können. Da muss man häufiger an der Ladesäule waren.

Nach über einem Jahr mit Elektroautos im Alltag habe ich aber festgestellt, dass ich meine Fahrten so plane, dass ich möglichst kurz an Schnellladern bin. Im besten Fall stehe ich nur ca. 15 Minuten an einer Schnellladesäule und es geht weiter.

In dieser Zeit will ich dann meistens nur kurz eine Toilette aufsuchen und weiter geht es. Und mit einem Porsche Taycan oder Audi e-tron GT reicht das auch schon aus, um genug Energie in den Akku zu pumpen, damit man am Zielort ankommt.

Wenn es nicht gerade regnet, dann läuft man auch gerne mal ein paar Minuten hin und her, denn man sitzt ja die ganze Zeit im Auto. Ich hatte jedenfalls noch nie die Idee, dass ich mich jetzt gerne längere Zeit in eine Lounge setzen möchte.

Doch ich bin gespannt, wie das Konzept von Audi ankommt, bei Porsche geht man in eine ähnliche Richtung. Die Premiumhersteller setzen also eher aus Klasse statt Masse und obwohl ich als Volkswagen AG ein ganz anderes Konzept anstreben würde, so finde ich es dennoch gut, dass man da einfach mal Experimente startet.

Der erste Audi Charging Hub ist ein Pilotprojekt und öffnet am 23. Dezember 2021 in Nürnberg. Und er ist nicht exklusiv für Audi-Fahrer, man ist offen für alle Marken.

