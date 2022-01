VW ID.2 dauert noch: Volkswagen plant Comeback des e-up

Der e-up ist ein beliebter Elektro-Kleinwagen von Volkswagen, den man aber seit ein paar Monaten nicht mehr kaufen kann. Die Nachfrage war zu groß und man hat sich bei Volkswagen daher auf die Produktion und Auslieferungen konzentriert.

VW e-up kommt schon bald zurück

Im Sommer letzten Jahres hieß es dann, dass auch kein Comeback für den VW e-up geplant sei. Das hat einige gewundert, denn der VW ID.2 (falls er so heißen wird) wurde letztes Jahr nur als Konzept gezeigt und soll auch erst gegen 2025 kommen.

Laut nextmove, die hier durchaus immer mal wieder gute Einblicke in interne Details haben, wird der VW e-up allerdings in diesem Jahr ein Comeback feiern. Wie man gehört hat, soll Volkswagen bald wieder Bestellungen für das Auto annehmen.

Laut einem internen Schreiben an die Händler wird es aber nur den VW e-up Style Plus zum Bestellen geben, also die maximale Ausstattung. Der Listenpreis liegt bei ca. 26.500 Euro, mit Abzug des Umweltbonus ist das aber dennoch attraktiv.

Volkswagen hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, dürfte das aber sicher in den kommenden Tagen noch tun. Und ich gehe auch stark davon aus, dass man damit gerechnet hat, dass diese Meldung schon vorher die Runde macht (Marketing).

