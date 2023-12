waipu.tv mit Mega-Angebot: 4K-Stick und 1 Jahr Paramount+ inklusive

Im Dezember bietet waipu.tv in Zusammenarbeit mit Paramount+ ein richtig gutes Angebot. Kunden haben ab sofort die Möglichkeit, den waipu.tv 4K Stick mit dem Jahrespaket waipu.tv Perfect Plus für nur 59,99 € (plus Versand) zu erwerben und erhalten zusätzlich einen 12-Monatsgutschein für Paramount+.

Dieses Paket beinhaltet also nicht nur den 4K-Stick und das Jahrespaket von waipu.tv, sondern auch den Zugang zu Paramount+ mit aktuellen Blockbustern, Serien und Paramount+ Originalen.

Die Gesamtersparnis für die Kunden beträgt demnach mehr als 250 € in einem Jahr. Das Angebot ist auf 9.999 Buchungen begrenzt und gilt bis spätestens 20. Dezember 2024 (wenn nicht vorher vergriffen).

waipu.tv Paramount+ Aktion

einmalig nur 59,99 € (zzgl. Versand 4,99 €)

waipu.tv 4K Stick inklusive

12 Monate waipu.tv Perfect Plus inklusive

zusätzlich 12 Monate Paramount+ inklusive

jeden Monat 12,99 € bei waipu.tv + 7,99 € mit dem Paramount+-Gutschein sparen = rechnerisch über 250 € in 1 Jahr sparen

Wichtig zu wissen: Nach dem zwölften Monat verlängert sich das Perfect Plus-Paket um jeweils einen weiteren Monat zum jeweils aktuellen Paketpreis (zur Zeit 12,99 € im Monat), sofern nicht vor Ende des zwölften Monats gekündigt wird. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit ist das Paket monatlich kündbar.

Zur waipu.tv Paramount+ Aktion →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->