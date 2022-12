Waldfleisch-App will den regionalen Wildfleischkauf beim Jäger vereinfachen

Die Waldfleisch-App bringt regionale Jäger mit Verbrauchern zusammen. Über 5.000 Jäger haben sich bundesweit registriert, um ihre Produkte auf dem digitalen Marktplatz anzubieten.

Das 2021 gegründete Start-up wurde vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und wird vom Deutschen Jagdverband unterstützt. Im April 2021 startete die App in einem Pilotprojekt in Niedersachsen. Inzwischen können Verbraucher in ganz Deutschland sehen, welche Produkte Jäger in ihrer Region gerade verfügbar haben. Zum Hintergrund des Angebotes heißt es:

Auf deutsche Jäger wird enormer politischer Druck aufgebaut. Sie sollen die Abschüsse von Rehen, Hirschen und Wildschweinen erhöhen, um land- und forstwirtschaftliche Schäden zu verringern. Die Jäger müssen deutlich mehr erlegen, als sie für den Eigengebrauch benötigen. Das saisonal schwankende Angebot bietet die perfekten Voraussetzungen für einen digitalen Marktplatz […]

User sehen in der App, welche Produkte bei Jägern in der Region gerade verfügbar sind. Um informiert zu werden, wenn ein Jäger frische Angebote veröffentlicht, kann man Jäger auch abonnieren. Fleisch aus Massentierhaltung umgeht man mit dem Konzept sicherlich, alle anderen Aspekte des Fleischessens muss wie immer jeder mit sich selbst ausmachen.

Waldfleisch Preis: Kostenlos

