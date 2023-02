Was hat Apple geplant? Seltsame Geräte in iOS 16.4 entdeckt

Die erste Beta von iOS 16.4 ist da und diese wird aktuell natürlich ganz genau auf Hinweise für neue Produkte untersucht. Und bei 9TO5Mac hat man einen solchen gefunden, denn die neue iOS-Version nennt ein unbekanntes „ComputeModule“.

Was ist das? Wir wissen es nicht. Apple hat aber zwei Versionen geplant, einmal ein ComputeModule13,1 und dann noch ein ComputeModule13,3. Und da beide in der Beta für iOS 16.4 entdeckt wurden, dürften die Geräte noch 2023 erhältlich sein.

Die Quelle wirft ein paar Vermutungen in den Raum, wie ein Extra für den neuen Mac Pro oder das VR-Headset von Apple. Doch am Ende weiß man es nicht, denn es gibt bisher noch kein Gerät dieser Art in iOS und daher kann man nur spekulieren.

