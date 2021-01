Wear OS: Fossil zeigt Smartwatch mit LTE

Es hat sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell: Fossil hat diese Woche den Schritt zu LTE gewagt. Das Unternehmen hat ein Wear OS-Modell in zwei Farben vorgestellt, welches nun unabhängig vom Smartphone genutzt werden kann.

Fossil nutzt weiter veraltete Hardware

Es handelt sich dabei allerdings noch nicht um Gen 6 (und auch nicht Gen 5E), sondern noch um ein altes Modell von Gen 5. Fossil nutzt also die uralte Hardware (Snapdragon 3100) und packt einfach LTE in ein älteres Modell von 2019.

In den USA wird Fossil das neue Modell ab Frühjahr 2021 verkaufen und man will knapp 350 Dollar dafür haben. Die LTE-Version ist also 50 Dollar teurer und ich gehe mal davon aus, dass wir dann über 350 Euro sprechen. Da bekommt man mittlerweile aber auch die aktuelle TicWatch mit dem Snapdragon 4100 geboten.

Weitere Informationen zur Fossil Gen 5 mit LTE gibt es auf der offiziellen US-Seite, aber wenn ich ehrlich bin, dann würde ich Gen 6 (falls sie kommt) abwarten. Einen Snapdragon 3100 würde ich persönlich im Jahr 2021 jedenfalls nicht mehr kaufen.

