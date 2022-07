WEB.DE und GMX: Der Versand echter Briefe kommt

WEB.DE und GMX haben aktuell einen Betatest für den Online-Briefversand gestartet. Auch arbeitet man an weiteren Funktionen für das Postfach.

Jedes E-Mail-Konto von WEB.DE und GMX kommt mit einem „Online Office“: Hier können Nutzer Word-, Excel- oder PowerPoint -Dokumente öffnen, bearbeiten und abspeichern – entweder lokal auf einem PC oder direkt im integrierten Cloudspeicher des Postfachs.

Aktuell wird während einer Betaphase das neue Feature „Als Brief versenden“ getestet: Erstellte Dokumente lassen sich über eine spezielle Schnittstelle an die Deutsche Post AG übermitteln. Dort werden sie ausgedruckt, frankiert und auf dem Postweg als gedruckter Brief an den Empfänger zugestellt.

Nach Abschluss des Betatests soll das Feature voraussichtlich Ende 2022 verfügbar sein. Ich bemühe mich gerade um einen Platz in der Beta-Gruppe, um das Feature vorher bereits anschauen zu können.

Neue Ansicht auf dem Smartphone

Mit einem neuen Design bieten die Android Mail-Apps von WEB.DE und GMX einen besseren Überblick über die Kategorien im intelligenten Postfach. Alternativ zum herkömmlichen Posteingang können jetzt automatisiert erstellte Ordner für E-Mails aus Bereichen wie „Social Media“, „Newsletter“ oder „Bestellungen“ genutzt werden.

Durch das neue Design haben Nutzer auch einen besseren Überblick über wichtige E-Mails im Posteingang, die keiner der genannten Kategorien zugeordnet werden können. User können auf Wunsch zwischen der neuen Ansicht und dem gewohnten Posteingang wechseln.

Verfügbar ist die neue Funktion aktuell auf Geräten mit Android-Betriebssystem. In den Mail-Apps für iOS soll sie mit einem zukünftigen Update ebenfalls implementiert.

