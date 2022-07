Aus eBay Kleinanzeigen wird Kleinanzeigen

Seit Juni 2021 gehört eBay Kleinanzeigen zu Adevinta, einem Anbieter von Online-Kleinanzeigenmärkten. Nun gibt das Unternehmen bekannt: Aus eBay Kleinanzeigen wird bald schlicht „Kleinanzeigen“.

Noch bis Juni 2024 kann Adevinta den Markenbestandteil „eBay“ nutzen, spätestens dann muss der Online-Kleinanzeigenmarkt einen neuen Namen erhalten. Jetzt gibt das Unternehmen bekannt: Aus eBay Kleinanzeigen wird bald einfach nur noch Kleinanzeigen.

-->

Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Namens hat sich das Unternehmen die Domain kleinanzeigen.de gesichert. Aktuell wird der Markenauftritt überarbeitet. Bis spätestens Mitte 2024 sollen nach und nach Änderungen für die Nutzer sichtbar.

Zu den wesentlichen Änderungen wird neben dem neuen Markennamen auch ein neues Markenlogo zählen. Ansonsten soll sich für die Nutzer zunächst nicht viel ändern.

Wir haben uns die Frage gestellt, was eBay Kleinanzeigen ohne eBay ist. Die Antwort ist einfach: Kleinanzeigen. Der neue, alte Name ist zugleich ein Versprechen an unsere Nutzer: Wir bleiben, wofür wir heute stehen. Immerhin ist eBay Kleinanzeigen hierzulande eine der bekanntesten und beliebtesten Marken.

– CEO Paul Heimann