Weg von Android? Ist Fuchsia OS bereit für die große Bühne?

Google arbeitet seit vielen Jahren an einem neuen OS namens Fuchsia und obwohl es offen entwickelt wird, wollte man das nie kommentieren. Im Frühjahr gab es dann die Überraschung: Google bestätigte, dass der Nest Hub zu Fuchsia OS wechselt.

Google will mehr Geräte mit Fuchsia OS

Optisch tut sich nicht viel, doch die Basis für den smarten Lautsprecher mit Display ist jetzt nicht mehr „Cast OS“, sondern „Fuchsia OS“. Seit August wird das Update für alle Nutzer verteilt, Google testet das neue OS also ab sofort ganz öffentlich.

Und nun? Google bereitet Fuchsia OS wohl für die große Bühne vor, denn man sucht derzeit Mitarbeiter, die dabei helfen, das OS auf andere smarte Geräte und Formfaktoren zu bringen. Also vielleicht auch Smartphones, Laptops und mehr?

Fuchsia als Alternative für Android

Es gab mal das Gerücht, dass Fuchsia langfristig Android ersetzen soll. Das war von ca. 5 Jahren Übergangsphase die Rede. Der Wechsel könnte also nächstes Jahr oder 2023 anstehen (vielleicht auch später, wir haben immerhin eine Pandemie).

Ich bin gespannt, was uns da in den nächsten Monaten erwarten wird. Google hat sicher nicht umsonst mehrere Jahre an einem neuen OS gearbeitet, nur um dann einen Nest Hub mit einem Update zu versorgen, da steckt deutlich mehr dahinter.

Wird Fuchsia irgendwann wirklich Android ersetzen? Das wissen wir nicht, aber die Welt hat sich seit dem Launch von Android weiterentwickelt und es sind viele neue Kategorien wie Tablets, Smartwatches und Co. dazugekommen. Vielleicht will man bei Google darauf vorbereitet sein, falls Android mal nicht mehr dafür geeignet ist.

Ich muss da immer an Nokia denken, die das verpasst haben. Man hat zu sehr an Symbian festgehalten und hatte keinen Mut für eine Alternative (obwohl man im Hintergrund an MeeGo gearbeitet hat). Und Nokia ist nur ein Beispiel, es gibt mehr. Google kennt diese Geschichten, vielleicht ist Fuchsia eine Vorsichtsmaßnahme.

