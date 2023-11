Weltweit größter Ladepark für Elektroautos steht in Deutschland

Am Dienstagnachmittag wurde am Bahnhof Merklingen im Alb-Donau-Kreis der weltweit größte Ladepark für Elektroautos eröffnet. Besonders schnell laden, kann man dort aber nicht.

Der Ladepark verfügt über 259 überdachte Ladestationen für Elektrofahrzeuge und ist damit ein wichtiger Schritt zur Förderung der Elektromobilität in der Region. Der Strom zum Laden der Fahrzeuge kommt aus einer Fotovoltaikanlage, die wie ein großer Carport über den Parkplätzen errichtet wurde. Überschüssiger Strom wird ins Netz eingespeist. Aber: Es gibt keine Schnellladesäulen. Jeder Ladepunkt ist mit einer Leistung von 11 kW ausgestattet, so die Betreiber.

Ab dem heutigen 1. November 2023 können dort alle Kunden, auch ohne Vertrag laden. Diese können über QR-Codes an den Säulen oder den zentralen Bezahlterminals den Ladevorgang per Smartphone starten. Die Kosten betragen 50 Ct/kWh plus 0,99 Euro pro Vorgang. Als Zahlungsmittel gelten Kreditkarten, und ab 2024 auch Debitkarten sowie Google Pay und Apple Pay an zentralen Terminals. Die Abrechnung erfolgt durch das Albwerk.

