Wettstreit mit Apple: Google will Android-Nutzer im Ökosystem halten

Google hat letzte Woche ein neues Pixel-Ökosystem gezeigt und viele auch damit überrascht, dass man sogar eine Preview für 2023 (Pixel Tablet) zeigte. Doch es geht dabei laut Sundar Pichai nicht (nur) darum, die Apple-Nutzer zu gewinnen.

Google: Lieber zu uns statt zu Apple

Ein besseres Ökosystem stärkt die Android-Welt und sorgt sicher auch dafür, dass jemand mal sein iPhone verkauft, aber es geht darum, dass man das Gegenteil bei Google verhindern möchte. Daher wird es auch ein Google Pixel Tablet geben.

… you’re talking about switching, but we could also lose users from the Android ecosystem because we don’t have a good tablet offering as well.

Tim Cook hat bei den letzten Geschäftszahlen von Apple ganz stolz betont, wie viele Android-Nutzer man in die iOS-Welt holen konnte. Es war ein Rekord und es war von einem Wachstum im zweistelligen Bereich die Rede – das ist gewaltig.

In der heutigen Zeit ist der Markt gesättigt, es geht also darum, dass man Nutzer vom Wechsel überzeugen kann. Die Google I/O 2022 war also durchaus sowas wie eine Antwort auf Apple, auch wenn es Sundar Pichai im Podcast von Nilay Patel nicht so klar formuliert hat. Google will verhindern, dass man ein iPhone 13 kauft.

Klar, am Ende ist ein starkes Pixel-Ökosystem in erster Linie eine große Konkurrenz für Samsung, Xiaomi und andere Android-Hersteller. Doch Google will, dass sich die Nutzer lieber ein Pixel 7, eine Pixel Watch und ein Pixel Tablet holen, bevor sie in den Apple Store gehen und sich ein iPhone 14, die Apple Watch und das iPad holen.

Finde ich gut und kann ich verstehen, denn ich hätte das iPhone durchaus auch mal eine Weile als Haupt-Smartphone gewechselt (vor allem beim iPhone 7), aber die Apple Watch und das iPad gab es nicht in vergleichbarer Qualität bei Android. Das ändert sich gerade und Google hat endlich erkannt, dass das enorm wichtig ist.

