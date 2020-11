WhatsApp erklärt „ablaufende Nachrichten“

WhatsApp verzeichnet 100 Milliarden Nachrichten pro Tag

WhatsApp ist die Nummer 1 der Messenger weltweit und blickt auf 100 Milliarden Nachrichten (in etwa) pro Tag. Eine Zahl, die man Anfang 2020 noch als Rekord an Silvester feierte. Außerdem blickt man auf 2,5 Milliarden aktive Nutzer, was eine…30. Oktober 2020 JETZT LESEN →