WhatsApp: Selbstlöschende Nachrichten dürften bald kommen

Vor ein paar Monaten gab es den Hinweis, dass Facebook ein Feature für WhatsApp geplant hat, welches das automatische Löschen von Nachrichten ermöglicht. Nun wurde diese Funktion in der Android-Beta entdeckt und dürfte bald kommen.

Wie läuft das dann ab? Wie WABetaInfo berichtet, kann man im Chat einstellen, wann die Nachrichten automatisch gelöscht werden. Zum Beispiel nach einer Stunde, einer Woche oder auch nach einem Jahr. Stellt man diese Option in einem Chat ein, dann gibt es auch einen Hinweis für die Chat-Teilnehmer, dass sie aktiviert wurde:

Von offizieller Seite wurde diese Funktion bisher noch nicht angekündigt und auch nicht bestätigt. Wir wissen also nicht, wann diese Option kommt (und ob sie kommt). Da man nun aber anscheinend Fortschritt gemacht hat, würde ich im Frühjahr damit rechnen.

Hinweis: Nachrichten kann man auch schon jetzt im Chat löschen, doch hier geht es darum, dass alle Nachrichten automatisch in einem Chat gelöscht werden. Und so könnte diese Option dann in den Einstellungen von WhatsApp aussehen:

