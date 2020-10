WhatsApp verzeichnet 100 Milliarden Nachrichten pro Tag

WhatsApp ist die Nummer 1 der Messenger weltweit und blickt auf 100 Milliarden Nachrichten (in etwa) pro Tag. Eine Zahl, die man Anfang 2020 noch als Rekord an Silvester feierte. Außerdem blickt man auf 2,5 Milliarden aktive Nutzer, was eine ordentliche Steigerung zu den 2 Milliarden Nutzern von Anfang 2020 ist.

Insgesamt kommen die Facebook-Dienste (Facebook, Instagram und WhatsApp) auf 3,21 Milliarden aktive Nutzer pro Monat. Diese imposante Zahl zeigt, wie sehr der blaue Riese die soziale Welt im digitalen Zeitalter dominiert. Aktuell ist man bei Facebook damit beschäftigt die großen Dienste miteinander zu verknüpfen.

-->

Neue Marktteilnehmer haben kaum noch eine Chance und wenn Facebook sie nicht kaufen kann, dann kopiert man sie erfolgreich. TikTok könnte man derzeit als große Alternative bezeichnen, die nicht zu Facebook gehört, aber das war es auch schon. Und die Kernidee von TikTok wurde bereits in Instagram implementiert.

Apple One startet noch heute Apple gab im Rahmen der Geschäftszahlen bekannt, dass Apple One noch heute starten wird. Es handelt sich hier um ein Bundle der Apple-Dienste, welches vor ein paar Wochen auf dem Apple Event vorgestellt wurde. Der Dienst „Fitness+“ wird noch 2020…30. Oktober 2020 JETZT LESEN →

-->