WhatsApp bekommt deutlich bessere KI-Bilder

Meta hat eine neue Version von Meta AI vorgestellt, die auf Llama 3 aufbaut, dem eigenen LLM (Large Language Model). Es ist ein KI-Modell für die Dienste von Meta und das nutzt man auch direkt für KI-Bilder, die man bei WhatsApp erstellen kann.

Dank Meta AI kann man jetzt bei WhatsApp live zuschauen, wie das KI-Bild in der App entsteht, mit jedem Wort verändert es sich. Der Chatbot bei WhatsApp wurde letzte Woche verteilt, ist bisher allerdings noch nicht in Deutschland verfügbar.

Es gibt laut Meta außerdem bessere und vor allem schärfere Bilder mit der neuen Version und man kann Text in den Bildern unterbringen. Außerdem kann man die KI darum bitten, dass ein bereits erstelltes Bild direkt in der App als GIF animiert wird.

Die Zeit der Fake-KI-Bilder ist also da und das nicht nur in der Nische, sondern in der breiten Masse. Derzeit kann man KI-Bilder oft direkt erkennen, aber das wird von Monat zu Monat schwieriger und vermutlich bald nicht mehr möglich sein.

Amazon Music möchte bessere Playlisten anbieten Amazon folgt Spotify und hat diese Woche mit „Maestro“ eine neue Option für Amazon Music angekündigt, bei der man mithilfe von KI eine Playlist erstellen kann. Ihr sagt einfach nur, […]18. April 2024 JETZT LESEN →

-->