WhatsApp bekommt einen richtigen Chatbot

Das KI-Wettrennen ist eröffnet und Meta möchte hier ganz vorne mitspielen. Die „Meta AI“ soll in Zukunft eine große Rolle spielen und der Chatbot (der auf dem LLM „Llama“ von Meta basiert) wurde jetzt für erste Nutzer in WhatsApp eingebaut.

In Indien, dem derzeit größten Markt für WhatsApp, und anderen Ländern kann man also (sofern man von Meta ausgewählt wurde) den Chatbot in WhatsApp testen. Der Chatbot beantwortet euch Fragen und kann persönliche KI-Bilder erstellen.

Ein Messenger ist eine durchaus gute Anlaufstelle für einen Chatbot und kann nicht nur als Chatbot selbst, sondern auch als Chatbot in einem Chat mit einer anderen Person hilfreich sein. Ich wollte schon häufiger etwas nachschauen, so muss man die App dafür nicht wechseln. Genau das dürfte Meta damit auch beabsichtigen.

Das mit den KI-Stickern bei WhatsApp ging zum Start nach hinten los, aber wir befinden uns auch noch ganz am Anfang und ich finde die experimentelle Phase sehr spannend. In Zukunft wird so ein Chatbot in Messengern sicher normal sein.

Omg Meta just casually dropped it's AI powered by Llama on WhatsApp 😳🤯 pic.twitter.com/6DqnnSJ07l — Nikhil Kumar (@nikhilkumarks) April 12, 2024

