Sehr praktisch: WhatsApp bekommt neuen Chats-Filter

Wer seinen Chats-Tab in WhatsApp besucht, der wird in der Regel mit einer Fülle an Nachrichten begrüßt. Sofern man sie fleißig liest und beantwortet, sind da auch ein paar Chats dabei, die einfach nur so angezeigt werden, aber nicht aktiv sind.

Daher hat Meta eine praktische Neuerung für WhatsApp implementiert, die man seit einer Weile in der Beta testet und die laut XDA gerade für alle verteilt wird: Ein Ungelesen-Filter für Chats. Diesen kann man oben bei der Suche aktivieren.

-->

Bei mir ist er noch nicht zu sehen, aber er dürfte bald nach und nach bei allen Nutzern auftauchen. Die Idee ist simpel: Aktiviert ihr diesen Filter, dann werden euch nur ungelesene Nachrichten in der Liste der WhatsApp-Chats angezeigt.

Preiserhöhung: Disney+ wird deutlich teurer Sieht so aus, als ob die Idee mit Werbung während Serien und Filmen nicht nur für die TV-Anbieter viele Jahre ein gutes Konzept war, so langsam kommt das auch zu den Streamingdiensten. Disney hat heute neue Details bezüglich Disney+ verraten.…11. August 2022 JETZT LESEN →

-->