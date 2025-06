WhatsApp: Diese neue Funktion dürfte viele Nutzer freuen

WhatsApp soll bald deutlich mehr Möglichkeiten zum Anpassen der Chats erhalten, wir haben schon im Sommer über das „Chat Theme“ berichtet. Bisher wird diese Funktion noch in der Beta getestet, aber da gibt es dank WABetaInfo neue Details.

Man konnte diese neue Funktion in der Beta von WhatsApp aktivieren, was für die anderen Nutzer nicht möglich ist, und so sieht man, wie das aussieht. Ihr könnt den Hintergrund und die Chatfarbe festlegen und ein allgemeines „Theme“ bestimmen.

Meta selbst hat sich bisher noch nicht zu den Themes und neuen Möglichkeiten für WhatsApp geäußert, aber das tut man in der Beta-Phase selten. Wir wissen also im Moment noch nicht, ob das die finale Form ist und wann diese Funktion kommt.

Man kann die Themes übrigens für jeden Chat einzeln festlegen und es gibt eine Möglichkeit für die Helligkeit, was vor allem für Fans von dunkler Optik interessant ist. Wir halten euch hier über die Entwicklung bei WhatsApp auf dem Laufenden.

