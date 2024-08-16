Dienste

WhatsApp: Neue Funktion lässt euch die Chat-Farbe anpassen

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Whatsapp Logo Icon 2021 Header

WhatsApp lässt euch zwar den Hintergrund in einem Chat ändern, aber das war es auch schon und diese Hintergrundbilder wurden auch schon lange nicht mehr von Meta aktualisiert. Eine eigene Optik für WhatsApp hat keinen hohen Stellenwert.

Das könnte sich aber bald mit dem „Chat Theme“ ändern, welches WABetaInfo schon vorab in der Beta für Android entdeckt hat. Die neuen Themes sind noch nicht aktiv, wir haben also keine Preview, aber die entsprechende Option ist zu sehen:

Whatsapp Chat Theme

Laut Quelle wird man also in Zukunft (voraussichtlich) um die 10 Farben für die Chat-Optik bekommen und dann passt sich auch der Hintergrund an. Diese Optik ist dann aber in allen Chats zu sehen, das kann man (noch) nicht einzeln festlegen.

Es ist noch unklar, wann diese neue Funktion für WhatsApp kommt, aber es wird sicher noch ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate dauern, da Meta das in der Beta testen wird. Und es ist nicht gesagt, dass die Option wirklich kommt, denn eine Farbanpassung wurde schon einmal getestet, dann allerdings nicht verteilt.

Audi A5

Audi möchte mehr „emotionale Autos“ anbieten

Audi hatte einst einen Sportwagen geplant, der sich noch über dem Audi R8 als Flaggschiff der Marke einordnen sollte, aber…

15. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze50 🌀
    sagt am

    🔨😸

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Dienste / Social / ...
Weitere Neuigkeiten
Honor Magic V3 Halb Aufgeklappt
HONOR steigert Marktanteil bei Foldables in Europa deutlich
in Tablets
Apple Siri Header
Apple prüft auch Google Gemini als Grundlage für neues Siri
in Dienste
Db Gibt Startschuss Für Wasserstoffbusse 
Fahrgäste wünschen sich einfacheren Zugang zu ÖPNV-Tickets
in Fintech
Google
Google Taschenrechner 9.0 erhält Material 3 Expressive Redesign
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack
in Tarife
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW startet Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Norddeutschland
in Mobilität
Emails Falling
BSI veröffentlicht E-Mail-Checker für Verbraucher
in Dienste
DHL und Deutsche Post legen Warenversand in die USA auf Eis
in Marktgeschehen
Unfall
Unfallstatistik 2025: Rückgang der Unfälle, Anstieg der Todesfälle
in Mobilität
Mercedes Eqt
Mercedes ruft EQT, Citan und T-Klasse wegen Softwarefehler zurück
in Mobilität