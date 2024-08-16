WhatsApp: Neue Funktion lässt euch die Chat-Farbe anpassen

WhatsApp lässt euch zwar den Hintergrund in einem Chat ändern, aber das war es auch schon und diese Hintergrundbilder wurden auch schon lange nicht mehr von Meta aktualisiert. Eine eigene Optik für WhatsApp hat keinen hohen Stellenwert.

Das könnte sich aber bald mit dem „Chat Theme“ ändern, welches WABetaInfo schon vorab in der Beta für Android entdeckt hat. Die neuen Themes sind noch nicht aktiv, wir haben also keine Preview, aber die entsprechende Option ist zu sehen:

Laut Quelle wird man also in Zukunft (voraussichtlich) um die 10 Farben für die Chat-Optik bekommen und dann passt sich auch der Hintergrund an. Diese Optik ist dann aber in allen Chats zu sehen, das kann man (noch) nicht einzeln festlegen.

Es ist noch unklar, wann diese neue Funktion für WhatsApp kommt, aber es wird sicher noch ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate dauern, da Meta das in der Beta testen wird. Und es ist nicht gesagt, dass die Option wirklich kommt, denn eine Farbanpassung wurde schon einmal getestet, dann allerdings nicht verteilt.