WhatsApp stellt Kanäle vor

WhatsApp führt die WhatsApp-Kanäle ein, eine neue Funktion, die es den Nutzern ermöglicht, wichtige Updates von Einzelpersonen und Unternehmen direkt in WhatsApp zu erhalten.

Die Kanäle sind auf einem separaten Tab namens „News“ zu finden und ermöglichen es den Administratorinnen, Texte, Fotos, Videos, Sticker oder Umfragen an ihre Follower zu senden. Die Privatsphäre sei dabei laut WhatsApp geschützt, da weder Telefonnummern noch Profilbilder der Administratorinnen oder Follower sichtbar sind.

Die Kanäle werden bis zu 30 Tage auf den Servern von WhatsApp gespeichert, bieten aber auch die Möglichkeit, den Verlauf schneller zu löschen und Screenshots oder Weiterleitungen zu blockieren.

Los geht es in Kolumbien und Singapur. „In den nächsten Monaten“ sollen die Kanäle in weiteren Länder bereitstehen, sodass alle die Möglichkeit haben, eigene Channels zu erstellen. Wenn es so weit ist, schauen wir uns die neuen Möglichkeiten genauer an.

-->