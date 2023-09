WhatsApp Kanäle: Große Pläne und genervte Nutzer

Die Einführung der WhatsApp Kanäle scheidet die Geister. An vielen Ecken liest man von genervten Nutzern, aber WhatsApp hat große Pläne mit dem neuen Tool.

Da ist das Facebook Unternehmen WhatsApp doch deutlich mehr angeeckt, als man vermutlich selbst gedacht hätte. Allerorts liest man von unzufriedenen Nutzer, die über die neuen WhatsApp Kanäle schimpfen. Oder genauer gesagt über den App-Umbau, der mit deren Einführung einherging.

WhatsApp degradiert private Status-Inhalte

Der bisher für Statusmeldungen von Freunden, Familie und Bekannten reservierte Status-Bereich in der App wurde komplett umgebaut und soll nun auch Nachrichten liefern.

Der Ort für private Inhalte wird also degradiert, auch optisch. Denn je nach App-Version nehmen die Statusmeldungen der Kontakte jetzt aufgrund der horizontalen Anordnung sehr wenig Platz ein, während die neuen Kanäle sehr viel Platz in der App bekommen.

Das ist auf jeden Fall eine Umstellung, die man nicht wegreden kann. In verschiedenen sozialen Netzwerken, in den App Stores, aber auch in Blogs liest man gerade in den letzten Tagen immer wieder negative Kommentare darüber.

Und auch mich persönlich nervt diese Anpassung sehr. Es ist einfach wieder eine neue, zusätzliche Funktion, an der ich in einer Messenger-App keinen Bedarf habe. Meine Einschätzung zu den Features der WhatsApp-App schaut derzeit so aus:

WhatsApp Kanäle für alle

Doch wenig überraschend ist Facebook beziehungsweise WhatsApp die Meinung der Nutzer komplett egal. Wer sich erhofft hat, dass WhatsApp an der Anpassung noch mal Hand anlegt und diese zugunsten „privater“ Status-Inhalte optimiert, täuscht sich. Im Gegenteil, das Unternehmen hat jetzt über den eigenen WhatsApp Kanal verkündet, die Kanäle massiv ausbauen zu wollen.

In Kürze wird man demnach jedem Nutzer ermöglichen, eigene Kanäle zu erstellen. Im Tab „Aktuelles“ unter Kanäle wird es diese Möglichkeit geben. Der entsprechende Eintrag im WhatsApp Hilfebereich ist bereits online. Das Feature wird stufenweise an die User verteilt.

Es wird also zukünftig vermutlich deutlich mehr WhatsApp Kanäle geben. Aus einem rein privaten Blickwinkel ist mir das wie gesagt ziemlich egal bzw. es stört mich sogar. Als Blogger könnte es allerdings ein interessanter Weg sein, unsere Leser unkompliziert zu erreichen, wie das beispielsweise auch bereits bei Telegramm möglich ist.

Sobald die Funktion für alle Nutzer freigeschaltet ist, werde ich sie mir mal in Ruhe anschauen. Wie steht ihr zu dem Thema?

