WhatsApp bekommt bald ganz neue Sticker

Sticker und Reaktionen sind mittlerweile ein beliebtes Mittel in Chat-Apps und bei Meta arbeitet man an einer ganz neuen Möglichkeit für WhatsApp. Derzeit testet man laut WABetaInfo erstmals KI-Sticker (bisher aber nur in einer Beta-Version).

Das bedeutet, dass ihr nur beschreiben müsst, was für einen Sticker ihr wollt, und dann wird dieser von einer KI erstellt. Und die Quelle liefert uns auch direkt noch ein Beispiel, denn man hat um eine lachende Katze auf einem Skateboard gebeten:

Mark Zuckerberg hat im Frühjahr betont, dass da sehr viele KI-Features bei Meta anstehen und das scheint eine Neuerung zu sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Option auch in die anderen Apps wandert, wie zum Beispiel in Instagram.

Laut Quelle kommt eine Technologie von Meta selbst zum Einsatz und man kann die Sticker auch melden, falls unangebrachte Ergebnisse erstellt werden. Und es gibt einen Hinweis für den Sticker, die andere Person sieht also, dass das KI ist.

Gar keine schlechte Idee. Diese Funktion hat zwar Potenzial für unangemessene Inhalte, aber ich weiß auch noch nicht, ob es da Grenzen für Begriffe und Objekte gibt, die man erstellen kann. Meta hat sich noch nicht zu den KI-Stickern geäußert.

