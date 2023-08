Apple ändert Kritikpunkt bei iOS 17 vor Update

Wir befinden uns mittlerweile in der sechsten Beta für Entwickler, die seit gestern auch als Public Beta verteilt wird. Viele Änderungen gibt es nicht mehr, so langsam aber sicher begibt sich Apple also auf die Zielgerade für das große iOS-Update.

Ein Datum haben wir noch nicht, sollten die Gerüchte rund um das Apple Event im September aber stimmen, dann dürfte iOS 17 am 18. September erscheinen. Es gab jedoch einen Kritikpunkt bei vielen Nutzern: Die Position für den Auflegen-Button.

Dieser wanderte auf die rechte untere Seite und damit an eine sehr ungewohnte Stelle. Das hat Apple mit der neuen Beta korrigiert, die Kritik kam also an, jetzt ist der Auflegen-Button wieder in der Mitte. Links ist die alte, rechts die neue Beta.

Eine Kleinigkeit, ich weiß, aber genau dafür ist eine Beta am Ende auch da. Und so wie ich das sehe, läuft iOS 17 bisher recht stabil. Es dürfte zwar noch einige Beta-Updates bis zum Release geben, aber wer gerne neue iOS-Versionen vorher (im besten Fall auf einem Zweitgerät) ausprobieren möchte, jetzt könnte es passen.

Wir raten hier natürlich weiterhin davon ab, aber ich teste sowas ja gerne selbst und warte dann immer auf einen Moment, bei dem die neue iOS-Version stabil läuft.

Video: Das ist das Apple iPhone 15 Pro

