WhatsApp plant eine Newsletter-Funktion

Neue WhatsApp-Versionen, vor allem Betas, sind eine Goldgrube für WABetaInfo, die diese Chance gerne nutzen, um nach kommenden Funktionen zu suchen. Und das ist in der Vergangenheit schon häufig passiert. Jetzt hat man erneut eine neue Funktion entdeckt, denn Nutzer sollen bald Newsletter verschicken können.

Diese kennt man bisher eher von Mails und einige von euch werden sicher den ein oder anderen Newsletter in der Woche bekommen. Für einen Messenger ist das eher ungewöhnlich, aber warum nicht. Laut Quelle wird man einen Newsletter an eine unbestimmte Zahl an Nutzer schicken können – allerdings nicht verschlüsselt.

WhatsApp: Newsletter-Funktion im Status-Bereich

Es sieht so aus, als ob die abonnierten Newsletter im Status-Bereich angezeigt werden, allerdings nicht als Status, sondern mit einer eigenen Ansicht. Bisher ist übrigens noch unklar, ob Meta das wirklich Newsletter bei WhatsApp nennt, es wäre auch gut möglich, dass diese Funktion später einen eigenen Namen erhält.

Laut Quelle werden andere nicht sehen, welchen Newslettern man folgt, und als Ersteller eines Newsletters bekommt man auch nicht die Daten (Telefonnummer) der Nutzer. Die Newsletter-Funktion befindet sich noch in einem frühen Stadium und bisher ist unklar, wann sie verteilt wird (sie ist ja auch noch nicht offiziell).

