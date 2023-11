Futurama wird uns als Serie lange erhalten bleiben

Das Comeback von Futurama ist geglückt und daher geht es in Zukunft weiter. Es sieht so aus, als ob wir wieder regelmäßig neue Folgen bekommen werden, denn diese Woche wurden zwei weitere Staffeln offiziell von Hulu bestätigt. Bei uns in Deutschland ist Futurama bei Disney+ zu sehen (Disney wird Hulu übernehmen).

Futurama bekommt 20 weitere Folgen

Nach den ersten 10 Folgen, die im Sommer ausgestrahlt wurden, sind noch weitere 10 Folgen für 2024 geplant. Darüber hinaus kommen jetzt 20 weitere Folgen dazu, die ebenfalls wieder aufgeteilt werden. Das mit den Staffeln ist etwas kompliziert bei Futurama, denn bei uns gibt es eine andere Bezeichnung, als in den USA.

Hier ging es in diesem Jahr in die 8. Staffel, die dann 2024 fortgeführt wird, genau genommen wurde für uns also die 9. Staffel bestätigt, die vermutlich 2025 und 2026 zu sehen sein wird. In den USA startet 2024 aber die 12. Staffel und neu sind die 13. und 14. Staffel. Kurz: Nach den ersten 10 Folgen kommen 30 weitere Folgen.

Sollten diese gut ankommen, dann wäre es durchaus möglich, dass wir Futurama in Zukunft wieder regelmäßig als Ergänzung zu den Simpsons sehen werden, was ich jetzt gar nicht so schlecht fände. Das Finale von Futurama war zwar echt gut und ich mag es, wenn Dinge enden, aber ich habe Futurama auch etwas vermisst.

