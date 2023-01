WhatsApp testet eine neue Status-Funktion

WhatsApp testet eine neue Funktion für den Status, die vielleicht sogar schon bei den ersten von euch auftauchen könnte – sofern ihr die Beta für Android nutzt.

Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man eine Art „Sprach-Notiz“ im Status von WhatsApp teilt. Ihr müsst also kein Video aufnehmen, wenn ihr euren Kontakten etwas sagen wollt, sondern könnt auch eine kurze Sprachnachricht im Status teilen.

Diese Nachricht darf maximal 30 Sekunden lang sein, so WABetaInfo, die diese neue Funktion schon nutzen können. Wann kommt die neue Funktion? Das ist bei WhatsApp immer unklar und hängt jetzt auch vom Verlauf des Beta-Tests ab. Und so sieht das dann aus, wenn ihr diese Funktion schon in der Beta nutzen könnt:

Amazon Prime Lite: Kommt bald ein günstigeres Abo? Amazon hat in Indien eine Testphase für ein neues Abo gestartet, welches sich Amazon Prime Lite nennt. Der Zusatz „Lite“ verrät schon, dass man da ein paar Abstriche im Vergleich zum normalen Abo machen muss. Doch welche genau? Zum einen…17. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->