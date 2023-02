Dead Space ist als Remake eine klare Empfehlung

Ich habe mit der Ankündigung eines Remakes für Dead Space oft gehört, dass es eines der besten Horror-Spiele sei. Daher war ich auf den Launch gespannt und habe die Chance genutzt, um das Spiel das erste Mal auf der PlayStation 5 zu spielen.

Es handelt sich hier übrigens um einen Next-Gen-Titel, das Spiel gibt es also nur für den PC und die PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Ältere Konsolen gehen leer aus, was man stellenweise sieht, aber ich habe vielleicht noch etwas mehr erwartet.

The Callisto Protocol, was Ende 2022 erschien und vom Dead Space-Erfinder Glen Schofield stammt, sieht in meinen Augen hier und da besser aus. Allerdings ist die Welt nicht so „lebendig“, die meisten Gegenstände in den Räumen sind fest verankert.

Der Start war bei mir übrigens auch etwas holpriger, denn ich hatte mit dem Grafik-Bug auf der PlayStation 5 zu kämpfen und so richtig gut lief das Spiel bei mir sogar erst nach dem letzten Update (Version 1.04), welches Ende letzter Woche erschien.

Doch seit dem läuft es sehr gut und nach ein paar Stunden auf der USG Ishimura kann ich verstehen, warum Dead Space dieses Genre definiert hat. Und es hat sich sehr gut gehalten, das Remake macht jedenfalls im Jahr 2023 eine super Figur.

Dead Space sieht sehr gut aus, es bringt eine tolle Atmosphäre mit, die Steuerung ist super, es steckt sehr viel Liebe im Detail und die Story ist, was ich bei einem Horror-Spiel nicht erwarte, gar nicht so übel. Klar, das ist kein The Last of Us beim Story-Telling, aber ich fand die Geschichte gut und sie war recht spannend erzählt.

In den ersten Reviews kam Dead Space sehr gut an und ich kann mich da auch nur anschließen. Wer Singleplayer-Spiele mit einer guten und düsteren Atmosphäre mag, der sollte Dead Space in diesem Jahr definitiv auf die Liste packen. Der Preis liegt eigentlich bei 80 Euro, aber wie erwartet ist er schon jetzt zügig gefallen.

Dead Space ist ein Third-Person-Shooter von Motive, welcher die Frostbite-Engine nutzt. Ihr landet auf einer Raumstation und erlebt die Geschichte aus Sicht eines Ingenieurs namens Isaac Clarke. Diese Raumstation wurde von Aliens übernommen und ihr müsst schauen, dass ihr davon verschwindet. Mehr will ich nicht sagen.

Ich kann nicht einschätzen, ob sich das Remake lohnt, wenn ihr das Original kennt, da würde ich vielleicht noch einen Deal abwarten. Wer Dead Space aber (wie ich) noch nicht gespielt hat, für den gibt es in meinen Augen eine klare Empfehlung.

Und an dieser Stelle gibt es noch eine Empfehlung: Ich habe nach der Version für die PlayStation 5 noch die Testversion für die Xbox Series X bekommen, doch mit der PS5-Version weitergemacht, da bei mir beide seit letzter Woche ähnlich gut laufen.

Warum? Dead Space unterstützt das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers und das bleibt für mich auch zwei Jahre nach dem Start der beiden Konsolen ein Mehrwert. Dieser fällt für mich sogar so groß aus, dass ich bei einem Testmuster mittlerweile immer die PlayStation 5-Version auswähle.

Das nur am Rande, falls ihr also auch zu den Personen gehört, die beide Konsolen daheim haben, dann würde ich tatsächlich die PlayStation 5-Version empfehlen.

PS: Wir sprechen hier über ein ca. 10 Stunden langes Spiel, ich habe aber mit allen Nebenmissionen und etwas mehr Erkundung (ich habe mir wirklich Zeit gelassen) ca. 12 Stunden benötigt. Nach dem Ende gibt es noch einen „New Game+“-Modus.

PPS: Dead Space ist ein sehr dunkles Spiel, vor allem hier würde ich einen guten TV empfehlen. Ich habe es auf meinem Samsung QN95B gezockt, den ihr hier kaufen könnt. Das ist ein Mini-LED-TV und ich würde entweder Mini-LEDs oder OLED für dieses Spiel empfehlen, denn Dead Space lebt vor allem von der Atmosphäre.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

