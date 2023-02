Wie viele Nutzer hat eigentlich Paramount+?

Wir kennen die Zahlen von Streaminganbietern wie Netflix (ca. 230 Millionen) und Disney+ (ca. 160 Millionen), doch wie sieht es eigentlich bei Paramount+ aus?

Der noch recht junge Dienst konnte in den letzten Monaten ordentlich wachsen und blickt auf 56 Millionen Nutzer. Einen extremen Hype wie Disney+ legt Paramount+ also nicht hin, aber Disney+ hatte damals auch deutlich bessere Voraussetzungen.

Und der Boom bei Disney+ ist vorbei, man verliert jetzt sogar Nutzer.

Paramount+ ist seit 2021 global vertreten

Paramount+ ist seit Ende 2022 in Deutschland verfügbar, in den USA gibt es den Dienst aber schon seit September 2021. Wenn man es genau nimmt, dann gibt es Paramount+ schon länger, denn in den USA war er vorher als CBS All Access bekannt.

Doch mit dem aktuellen Branding greift man erst seit 2021 an, was auch auf den globalen Launch zutrifft. Paramount+ ist somit deutlich jünger, als andere Dienste.

In Deutschland zahlt man 7,99 Euro pro Monat für Paramount+, es gibt aber auch ein Jahresabo für 79,90 Euro. Allerdings steht in diesem Jahr eine Preiserhöhung bei Paramount+ an, die vermutlich auch Deutschland früher oder später treffen wird.

