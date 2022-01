Wi-Fi 7 kommt schon 2023 auf uns zu

Während sich Wi-Fi 6 ganz langsam durchsetzt, Wi-Fi 6E bereits da ist und wir bald Wi-Fi 6 Release 2 sehen werden, klopft schon der nächste WLAN-Standard an die Tür: Wi-Fi 7 (der in Fachkreisen auch als IEEE 802.11be bekannt sein wird).

Wi-Fi 7 soll die gleichen Bänder wie Wi-Fi 6 (2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz) nutzen und bei MediaTek geht man davon aus, dass der neue Standard in etwa 2,4 Mal so schnell wie Wi-Fi 6 sein wird. Das sei u.a. auch wichtig für die AR/VR-Zukunft.

-->

… since Wi-Fi 7 can utilize 320 Mhz channels and support 4K quadrature amplitude modulation (QAM) technology. Other notable features of Wi-Fi 7 include MLO to reduce latency by transmitting Wi-Fi on multiple bands, in addition to multi-user resource unit (MRU) features for enhanced interference avoidances and mitigation.