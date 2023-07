Windows 11 23H2: Update dürfte im vierten Quartal 2023 erscheinen

Mit Windows 11 hat Microsoft seit der Veröffentlichung Anfang Oktober 2021 für frischen Wind gesorgt: Die Unterstützung von Android-Apps, die Einführung einer neuen Designsprache und die zunehmende Anpassung an die Cloud sind nur einige Beispiele dafür. Das Update „23H2“ (Codename Sun Valley 3), das für das vierte Quartal dieses Jahres geplant ist, soll wieder einige neue Features mit sich bringen.

Offiziell hat sich Microsoft bis auf den Veröffentlichungstermin noch nicht zum Update geäußert. Mit Hilfe des Windows Insider Programms und dessen Testversionen können die folgenden Neuerungen jedoch bereits ausgiebig getestet werden.

Künstliche Intelligenz trifft auf Windows

So wird mit Windows Copilot die auf ChatGPT basierende Künstliche Intelligenz (KI) auch in Windows integriert, nachdem zuletzt bereits die Websuche Bing und der Browser Edge um die KI-Funktion erweitert wurden. Ähnlich wie bei Bing Chat kann man Windows Copilot mit einer Reihe von Fragen löchern, die von einfach bis anspruchsvoll reichen.

So können Anwender beispielsweise Inhalte nicht nur kopieren und einfügen, sondern Windows Copilot auch bitten, den Inhalt umzuschreiben, zusammenzufassen oder zu erklären. Das Bing Chat Plug-in für Windows wird es Entwicklern in naher Zukunft ermöglichen, ihre Anwendungen in Windows Copilot zu integrieren und zu erweitern.

Der Datei-Explorer erhält außerdem eine überarbeitete Benutzeroberfläche und native Unterstützung für die Datenkompressionsformate RAR und 7-zip. Eine neue RGB-Beleuchtungssteuerung, eine überarbeitete Darstellung der Einstellungen, ein Dark Mode für Microsoft Paint und eine Reihe weiterer kleinerer Verbesserungen und Anpassungen in den Bereichen Benachrichtigungen, Sprachzugänglichkeit und Sperrbildschirm runden das Update ab.

Bei dem Windows 11 23H2 Update könnte es sich übrigens um die letzte offizielle Version von Windows 11 handeln. Parallel zu Meteor Lake, der für Anfang 2024 geplanten neuen Prozessorgeneration von Intel, soll nämlich auch Windows 12 erscheinen.

