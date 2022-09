Windows 11: Microsoft bringt Android-Apps nach Deutschland

Anfang des Jahres kündigte Microsoft einige Neuerungen für Windows 11 an und ein paar davon verteilt man seit letzter Woche mit einem großen Update. Doch ein Feature, welches schon bei der Ankündigung von Windows 11 versprochen wurde, fehlte bisher: Android-Apps. Da gibt es jetzt den Startschuss für Deutschland.

In den USA kann man die Android-Apps schon seit einigen Monaten testen, doch heute hat Microsoft mitgeteilt, dass die Testphase jetzt auch in Deutschland startet. Sofern man ein Teil der Windows Insider ist, denn bevor das Feature final verteilt wird, testet man es noch. Wir wissen leider nicht, wann die finale Version kommt.

-->

Windows 11 bekommt Android-Apps

Was gilt es zu beachten, wenn man Android-Apps unter Windows 11 testen will? Ihr müsst ein Windows Insider (man kann sich hier anmelden) sein, ihr benötigt den Windows Store in Version 22206.1401.6, die Region des PCs muss auf Deutschland eingestellt sein und ihr benötigt zusätzlich einen Account bei Amazon Deutschland.

Warum Amazon? Genau genommen wird der Amazon Appstore in den Windows Store integriert und daher benötigt ihr natürlich einen entsprechenden Account. In den USA gibt es bisher übrigens nur etwa 1.000 Android-App, hier sind das nicht mehr. Sehr viele bekannte Basis-Apps für Android fehlen also leider bei Windows.

Falls sowas aber spannend für euch sein sollte: Google arbeitet derzeit auch an einem eigenen Play Store für Windows. Hier arbeitet man aber nicht mit Microsoft zusammen und es gibt vorerst nur Android-Spiele. Ich gehe in beiden Fällen davon aus, dass wir die finalen Versionen der Android-Stores erst 2023 sehen werden.

Video: Die Apple Watch Ultra…

Schlechtes Update? Nutzer beschweren sich über Apple Apple ist dafür bekannt, dass sie Produkte viele Jahre mit Updates versorgen und das ist in der Regel ein großer Mehrwert. Doch bei den sehr teuren AirPods Max gibt es jetzt viele Beschwerden, denn hier hat ein Update die Qualität…26. September 2022 JETZT LESEN →

-->