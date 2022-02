Android-Apps und mehr: Windows 11 bekommt großes Update

Windows 11 ist mittlerweile fertig und weit verbreitet, jetzt beginnt also die Phase der Produktpflege für Microsoft. Und im Vergleich zu Windows 10 möchte man jetzt wieder mehr Updates liefern, nicht nur 1 bis 2 großes Windows-Updates pro Jahr.

Den Anfang macht jetzt ein größeres Update, welches eine neue Taskbar, die Uhr auf einem zweiten Monitor, zwei neu designte Apps (Media Player and Notepad) und mehr mitbringt. Die Details dazu gibt es im offiziellen Blog von Microsoft.

Windows 11 bekommt Android-Apps

Eine Sache wird es zum Start noch nicht in Deutschland geben, aber sie soll später kommen: Android-Apps. In den USA startet man jetzt die Preview dafür und da man nicht mit Google zusammenarbeitet, nutzt man den Amazon Appstore für Apps.

Das bedeutet, dass die Auswahl sowieso schon begrenzt ist, aber in diesem Fall ist sie noch begrenzter. Es gibt vorerst nur rund 1.000 Android-Apps für Windows 11. Dinge wie Audible von Amazon sind dabei, aber sehr viele Basics fehlen leider.

Google selbst hat jedenfalls kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit Microsoft, denn man entwickelt derzeit einen eigene Store für Windows, der Android-Spiele beinhaltet. Wobei es als Nutzer:in am Ende egal ist, man muss für Android-Apps und Spiele aber eben zwei Stores installieren. Und so sieht das bei Windows 11 aus:

