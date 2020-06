WWDC 2020: Apple verspricht großes Event

Apple wird die WWDC 2020 in diesem Jahr lediglich digital abhalten und hat auch schon bestätigt, dass es am 22. Juni losgeht. Highlight wird die Keynote am 22. Juni selbst, die um 19 Uhr deutscher Zeit stattfindet. Dort rechnen wir mit iOS 14, watchOS 7 und vielen weiteren Updates für Apple-Produkte.

Doch es ist laut Apple noch mehr geplant und es soll die größte WWDC aller Zeiten werden. Apple will nicht nur Updates vorstellen, sondern auch Innovationen. Wir rechnen damit, dass unter anderem ein neuer iMac kommen wird. Außerdem steht der Schritt zu ARM-Chips bei macOS an (große Sache).

-->

Ich bin aber vor allem gespannt, was man beim Thema „AR“ zeigt. Das wurde in den letzten Jahren immer wieder betont, aber besonders viel kam nicht. Nun haben wir sogar Lidar-Sensoren in den Apple-Produkten und eine AR-Brille soll kommen, daher bin ich mal gespannt, was man hier zeigt.

Video: Das Apple iPhone 12 Pro

Saturn startet Apple Days Beim Elektronikhändler Saturn laufen aktuell nicht nur die „Speicher Knallertage“, sondern ab sofort auch die „Apple Days“. Im Rahmen der Aktion gibt es zahlreiche Angebote rund um Produkte von Apple. Mit dabei sind also iPhones, iPhone Zubehör, AirPods, der HomePod, iPads…11. Juni 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->